Борци на Локомотив 93 със силни изяви на тепиха в Тополовград

Снимки Фейсбук, Христо Филчев

Талантливи варненски борци от Локомотив 93 загатнаха за голям потенциал по време на силен турнир. Доволен от тяхното представяне остана и треньорът Христо Филчев.

Ето какво написа той в личния си профил във Фейсбук:

Отборът на Локомотив 93 Варна взе участие в турнира по класическа борба в памет на Тодор Кьосев, който се проведе в град Тополовград. Възпитаниците на варненската школа се представиха достойно и демонстрираха отлична подготовка, борбен дух и желание за победа.

Със своето представяне младите състезатели затвърдиха доброто име на клуба и допринесоха за успешното му участие в надпреварата. Турнирът събра състезатели от различни клубове в страната и премина при голям интерес и спортсменски дух.

Участниците от клуба са:

Явор Христов- 35 кг, Михайл Великов - 38 кг, Емил Сержантов - 42 кг, Михайл Димитров - 47 кг, Петър Петров - 59 кг, Марио Къдреков - 65 кг и Джават Басриев - 80 кг.

Благодарим на домакините за отличната организация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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