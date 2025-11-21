Боряна Братоева получи покана, на която не можа да откаже

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Водещата на „Колко ми даваш“ е изправена пред огромно предизвикателство. Боряна Братоева ще участва в благотворителен гейминг футболен турнир в събота заедно с други публични личности, инфлуенсъри, деца и родители. Актрисата призна, че футболът не й се отдава, но пък от друга страна не може да откаже предложение, което е свързано с благотворителност.

В „100% будни“ любимата на Николаос Цитиридис разказа какво е почувствала, след като научила, че е поканена на това събитие.

Когато разбрах и си прочетох имейла, бях ентусиазирана и се хвърлих на стола. След това малко по-добре като го прочетох имейла, и видях каква игра ще се играе, това е единствената игра, в която аз не съм добра. Затова утре залогът за мен ще е много голям, заяви Боряна.

Ще се играе футболен мач. Този тип игри не са ми толкова на сърце, но каузата си заслужава, и аз трябва да се представя изключително добре и на ниво, добави по БНТ варненката.

За финал на разговора водещият Стефан Щерев пожела на Боряна да вкара колкото се може повече голове, а организаторката на турнира предложи да се наддава за всяко попадение на Братоева.

