Боряна Калейн дебютира като треньор

кадър: Спортал

Яница Динева ще вземе участие в последното издание на Гран При сезон 2025. То ще проведе в Бърно (Чехия) този уикенд - 13 и 14 септември.

Заедно с Динева пътува олимпийската вицешампионка Боряна Калейн в новата си роля на треньор. Съдия за България на това състезание ще бъде Цвета Кузмова.

Любопитен факт е, че това състезание е дебютно и за трите ни момичета, пише БГНЕС.

Динева прави дебют на състезание от веригата Гран При, Калейн в новата си роля на треньор, а Кузмова ще дебютира като съдия на изданието в Бърно.

