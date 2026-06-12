Босна и Херцеговина повежда срещу Канада на СП

кадър: БНТ

Националните отбори на Канада и Босна и Херцеговина играят при резултат 0:1 в Торонто в първия си мач от група „B“ на Мондиал 2026. Йово Лукич отбеляза попадението в 21-вата минута. Двубоят е исторически, тъй като е дебютен за „кленовите листа“ като домакини на Световно първенство.

Любопитното е, че и двата състава са подредени в 4-4-2. Джеси Марш се е доверил на Джонатан Дейвид и Тани Олувасей в атаката на канадците, а Сергей Барбарез се е доверил на Ермедин Демирович и Лукич в нападението на босненците. За съжаление, на пейките са двете големи звезди на двата тима – Алфонсо Дейвис и Един Джеко, заради техните скорошни контузии, предава Sportal.bg.

Още в първите пет минути балканците отправиха два удара, но изпълненията на Амар Мемич и Лукич се оказаха неточни. В 13-ата минута именно нападателят леко отклони топката с глава при центриране от пряк свободен удар, за да може тя да завърши в ръцете на Максим Крепьо. Четири минути по-късно дойде и първият точен изстрел в мача, като Никола Васил улови шута по земя на Дейвид.

В 21-вата минута при изпълнение на корнер капитанът на Босна Сеад Коласинак отклони топката с глава, а по същия начин Лукич я прати в мрежата за дебютния си гол за своята родина. В 32-рата минута Тани Олувасей получи възможност да възстанови равенството, но ударът му се оказа несполучлив. При корнер на домакините в 38-ата минута бяха блокирани два удара на Дейвид и Олувасей. При последвалия нов корнер вторият от двамата нападатели отново стреля, но не намери целта.

КАНАДА - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 0:0



Канада: Крепьо, Джонстън, Де Фужероле, Корнелиус, Лария, Бюканън, Исмаел Коне, Еустакио, Лиъм Милър, Джонатан Дейвид, Олувасей

Босна и Херцеговина: Никола Васил, Дедич, Катич, Мухаремович, Коласинак, Байрактаревич, Башич, Тахирович, Мемич, Демирович, Лукич

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