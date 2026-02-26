кадър: БНТ

Босненската обществена телевизия прекрати излъчването си в знак на протест срещу липсата на средства. Кризата застрашава със затваряне единствената медия, създадена за обединение на страната след войната.

Босна рискува да стане единствената европейска държава без национален телевизионен оператор, на фона на предстоящите парламентарни избори през октомври. В медията работят около 700 души, предава БНТ.

Двата автономни района на Босна - Република Сръбска и Хърватско-мюсюлманската федерация, имат собствени телевизии. Те се финансират от такси, добавяни към сметките за електричество. Половината от сумите трябва да се прехвърлят към националната Босненска телевизия. Против нейното съществуване се обявяват сръбски и хърватски националисти. Телевизията на босненските сърби прекрати плащанията през 2017 г., такси отказват да плащат и много хървати във федерацията. Колапсът на националния канал би нанесъл тежък удар върху кандидатурата на страната за еврочленство.

