Botanic Family Resort: Квартал от ново поколение – образование, спорт и пълноценна среда за всяко семейство

BOTANIC FAMILY RESORT – Дом. Хармония. Общност. Бъдеще.

Botanic Family Resort е мащабен проект, създаден на основата на дългогодишен опит, професионализъм и ясна визия. Botanic Family Resort не е само поредица от сгради, а квартал от ново поколение – жива, дишаща градска екосистема. Всяка сграда, всяка алея и всяко пространство носят усещане за принадлежност и уют. Всеки детайл е проектиран с грижа към човека, природата и общността.

Botanic Family Resort е най-новата част от портфолиото на създателите на Azur Varna Resort www.azur.bg , отличен със специалната награда в престижния национален конкурс "Сграда на годината 2021". Botanic Family Resort и Azur Varna Resort споделят една обща философия – създават не просто сгради, а нов стандарт за среда на живот.

Над 100 000 кв.м зеленина, простор и слънчева светлина! Това е Botanic Family Resort! Комплексът е разположен в БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА ВЪВ ВАРНА БЛИЗО ДО МОРЕТО И ГРАДА, В ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ РАЙОН. Проектът предвижда поетапно изграждане на няколко жилищни комплекса със сходен архитектурен стил и концепция– хармонично свързани в устойчива и съвременна среда. Панорамните гледки и изобилието от зеленина превръщат ежедневието в удоволствие, а тишината и чистия въздух - в постоянна грижа за здравето.

Botanic Family Resort променя стереотипа за градски живот – повече природа, повече пространство и устойчива общност, в която всеки може да намери баланс, спокойствие и вдъхновение. Предвидени са първокласни удобства с пълноценна среда.

В Botanic Family Resort животът е създаден, за да бъде удобен и вдъхновяващ. Проектът включва модерен СПА център и фитнес, търговска зона с магазини, супермаркет, аптека, дентална клиника, салон за красота и ресторант, подземен паркинг и станция за зареждане на електрически автомобили – всичко необходимо за ежедневието само на няколко крачки.

Образование без компромиси

Допълнителна стойност на Botanic Family Resort придава и Френското училище с

първокласен кампус и STEAM център - съчетание от модерна образователна среда и вдъхновяващи възможности за развитие.

Свобода и движение за цялото семейство

Botanic Family Resort е проектиран така, че да предложи повече пространства за цялото семейство - зелени паркове с открити зони за игри, детска площадка с амфитеатър за забавления и събития, тенис кортове, модерен спортен комплекс и моторик парк – уникално многофункционално пространство за развитие на двигателни умения, координация, баланс, сила и сетивност при децата чрез игра и движение.

Повече удобства - по-ниски разходи!

Комплексът се отличава с най-висок клас енергийна ефективност клас А за по-висок комфорт и по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка. Всички апартаменти в Botanic Family Resort са луксозно завършени до ключ.

Апартаментите са проектирани с площи от 65 до 272 кв.м., за да отговорят на различни стилове на живот.

Сред тях се открояват уникалните жилища на две нива тип “Таунхаус” – 180 кв.м. простор, съчетаващ усещането за къща с удобствата на модерен комплекс. Апартаментите разполагат със собствена зелена градина, която предлага възможност за повече време със семейството и приятелите сред зеленина и слънчева светлина. Към всеки апартамент е предвиден и гараж с топла връзка - комфорт и сигурност, които започват още от входа на дома.

Висока добавена СТОЙНОСТ и сплотена ОБЩНОСТ.

Botanic Family Resort не просто отговаря на съвременните изисквания – той ги надгражда. Архитектурата е елегантна, интелигентна и запомняща се. Пространствата са устойчиви, зелени и заредени с живот. Комплексът създава

стойност както за обитателите си така и за целия район. Botanic Family Resort е доказателство, че красотата, иновациите и добавената стойност могат успешно да съществуват заедно.

Botanic Family Resort е проект, на който може да се доверите на 100%!

Инвеститор: “Ботаник Гардън” ООД

www.botanica.bg

