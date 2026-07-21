Ботев (Пд) и Локомотив (Сф) направиха 1:1 в отложения мач

Снимка: Булфото

Ботев (Пловдив) и Локомотив (София) завършиха наравно 1:1 в последния мач от първия кръг на футболната Първа лига. И двете попадения в срещата паднаха през втората част, като първо Димитър Костадинов откри за столичния тим, но впоследствие Карлос Меоти изравни за "канарчетата" и така двата отбора взеха по точка на старта на новия сезон, пише БТА.

Както е известно, срещата трябваше да се състои в понеделник вечерта, но бе прекъсната в петата минута заради силна буря, разразила се над град Пловдив и така мачът се доигра днес. Както и във вчерашния ден, при излизането на двата отбора на терена старши треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев бе посрещнат с аплодисменти от привържениците на Ботев. Те скандираха неговото име в знак на подкрепа към легендарния футболист, който продължава битката си с онкологично заболяване.

При подновяването на играта наставникът на столичните „железничари“ направи смяна в своя състав и в центъра на защитата на мястото на Божидар Кацаров се появи Калоян Костов.

В деветата минута Самуел Калу стреля опасно от пряк свободен удар, но над напречната греда на Мартин Величков. Малко след това вратарят на гостите се намеси добре и при изстрел на Чидера Окох по земя след подаване на Димитър Тонев от десния фланг. След четвърт час игра „канарчетата“ пропуснаха отлична възможност да открият резултата чрез Асен Чандъров, който получи меко центриране от Самуел Калу и пробва само да насочи технично, но не намери целта.

По-активната игра на домакините продължи и малко след това добро двойно подаване позволи на Велиян Видолов да се озове на стрелкова позиция около дъгата на наказателно поле. Завършващият му удар обаче не бе точен. В 31-рвата минута Величков показа своя рефлекс и направи впечатляващо спасяване при изстрел с глава на Чидера Окох, насочен точно под напречната греда.

„Червено-черните“ отговориха с опасен шут на Спас Делев три минути по-късно, който обаче премина покрай лявата греда на Даниел Наумов. Малко след това стражът спаси при точно изпълнение на Ерол Дост. В ответната атака на Ботев пък Асен Чандъров бе изведен зад защитата на Локомотив, но си поведе дълго топката и не съумя да реализира.

Четири минути след началото на втората част играчите на Любослав Пенев поведоха в резултата. Точен бе Димитър Костадинов, който засече неспасяемо с глава прецизно центриране на Ангел Лясков отляво. Малко след това влезлият като резерва Николас Пенев можеше да удвои с изстрел по диагонала, но не бе точен.

В 62-рата минута Окох получи на скорост в наказателното поле на Локомотив и пробва технично да преодолее Величков, който обаче бе на мястото си и успя да се намеси, за да избие с една ръка. Седем минути по-късно стражът на гостите се отличи с още едно ключово спасяване при фалцов удар на Карлос Меоти от около 20 метра. В 73-тата минута португалецът имаше още една възможност да отбележи, но в последния момент защитник на „железничарите“ се намеси, за да отклони в корнер.

Все пак в 79-ата минута Меоти дочака своя момент и изравни с красиво изпълнение от дистанция в долния десен ъгъл, с което не остави шансове за реакция на Величков - 1:1.

В първата минута от добавеното време на мача португалското крило можеше да направи пълен обрат за "канарчетата", след като засече с глава центриране на Самуел Калу, но вратарят на столичния тим бе на мястото си, за да парира. В петата минута от продължението пък Димитър Костадинов прати топката за втори път в мрежата на Наумов, но попадението не бе признато заради засада на Спас Делев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!