"Ботев" (Пловдив): Шапки долу пред Любо Пенев!

Снимка: Фейсбук - "Ботев" (Пловдив)

От "Ботев" (Пловдив) се показаха много достойно с публикация за Любослав Пенев, треньор на съперника им "Локомотив" (София).

"Легендите заслужават уважение и подкрепа. Шапки долу пред Любо Пенев!“, написаха от „жълто-черния“ клуб, където Ел Голеадор има своя кратък престой, информира Dsport .

Срещата между Ботев Пд и Локо Сф е от първи кръг на новия сезон в Първа лига, а с него Пенев, борещ се с коварно заболяване, ще се завърне на треньорската скамейка. Любопитно е, че предното назначение на Пенев бе в градския съперник на Ботев – Локомотив Пловдив. Което още веднъж потвърждава силата на жеста от „канарчетата“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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