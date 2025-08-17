кадър: Спортал

Ботев (Враца) и Левски завършиха наравно 0:0 в мач от петия кръг на efbet Лига. "Сините" записаха първа грешна стъпка от началото на шампионата и не се възползваха от равенството на Лудогорец с Локомотив (София), за да излязат еднолично начело на шампионата.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес направи доста промени в състава с оглед на предстоящия първи мач с АЗ Алкмаар в Европа. Извън 11-те бяха една дузина титуляри като Майкон, Алдаир, Кристиан Димитров, Марин Петков, Радослав Кирилов, както и младока Борислав Рупанов.

При това положение и с липсата на Мустафа Сангаре на върха на атаката застана Рилдо, който обаче не успя да донесе успеха, въпреки активността си. След почивката доста от гореспоменатите се появиха на терена, но това също не донесе резултат. Домакините от своя страна действаха стабилно в отбрана и с малки изключения не допуснаха ситуации пред Димитър Евтимов, който пък се намеси безгрешно, когато се наложи, предаде Спортал.

Така Левски не успя да изпревари Лудогорец на върха на класирането и двата тима са с по 13 точки след първите си пет срещи. “Сините” можеха да вдигнат още ентусиазма на феновете като влязат в мачавете с нидерландците като едноличен лидер. Ботев от своя страна е с четири точки от началото на първенството, спечелени след четири равенства и все още търси първи успех.

