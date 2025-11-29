Ботев Пловдив надви Черно море с 2:1

Булфото

Отборът на Ботев Пловдив постигна първа победа под ръководството на Димитър Димитров. „Канарчетата“ се наложиха с 2:1 над коравия тим на Черно море в интересно дерби под тепетата.

Попаденията за победителите бяха дело на Франклин Маскоте и Лукас Араужо, а точен за гостите бе Васил Панайотов. В края на двубоя ВАР отмени попадение на Франклин Око-Феликс, предаде Gong.bg.

Срещата на стадион „Христо Ботев“ започна в равностойно темпо, като в първите няколко минути двата тима не предприемаха излишни рискове.

Първи своя удар в срещата нанесе отборът на домакините, който поведе с гол на Франклин Маскоте в 10-ата минута. След отлично разиграване между Тодор Неделев и Никола Илиев, последния центрира много прецизно на близката греда, където Маскоте се справи с Живко Атанасов и стреля точно с глава.

Гостите се опитаха да отговорят почти веднага. Берг Бейхан пробва късмета си с далечен удар, но Даниел Наумов спаси акробатично. Последваха две страхотни възможности за Ботев само в рамките на една минута. Първо Николай Минков стреля опасно с левия крак, след като се освободи майсторски от защитник на Черно море в наказателното поле на гостите, но стражът на „моряците“ бе на мястото си и спаси. Секунди по-късно Неделев стреля мощно от дистанция, но покрай левия страничен стълб.

В края на първото полувреме гостите имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Ивайло Видев след удар на Селсо Сидни, но те не бяха уважени от главния рефер, а неговото решение бе потвърдено от ВАР.

Втората част също предложи редица емоции. Домакините увеличиха преднината си чрез резервата Лукас Араужо, който се разписа секунди след появата си на терена. Бразилецът отпразнува емоционално първото си попадение за „жълто-черните“, което бе и негово първо от 2022 година.

Възпитаниците на Илиан Илиев се върнаха в мача с гол на Васил Панайотов. Той се разписа в 77-ата минута след асистенция на Асен Чандъров. Любопитен факт е, че Панайотов вкара само минута игра, след като преди това замени Берг Бейхан.

