Ботев Пловдив не позволи на Черно море да си осигури петото място в първенството

Снимка: Булфото, архив

Ботев (Пловдив) победи с категоричното 5:0 Черно море и не позволи на "моряците" да си спечелят предсрочно първото място във втората четворка на българското първенство по футбол, предава БТА. Варненци водят с две точки на Локомотив (Пловдив), който от своя страна пусна много резерви и бе надигран категорично от Арда (Кърджали).

Ботев е последен във втората четворка и няма шансове да стигне до плейоф за европейските турнири, но Арда изостава само с три точки от своеобразния връх.

Ботев диктуваше играта през първото полувреме и имаше по-добрите възможности, но Кристиан Томов отрази чисто положение на Чимези Уилямс в осмата минута и на Никола Илиев в 18-ата. Само две по-късно обаче Симеон Петров спечели центриране от ъглов удар на далечна греда и бе точен за домакините.

Карлос Меоти бе креативната сила за Ботев през първото полувреме, а 20-годишният португалец блесна отново на старта на второто. В 50-ата минута той изпрати точно центриране за Франклин Маскоте, който удвои преднината на "канарчетата". Само шест минути по-късно бе точен и Енок Куатенг, който преодоля Томов с прецизен диагонален удар, а още в следващата атака Никола Илиев вкара за 4:0.

Ботев завърши доминацията си под проливния дъжд в Пловдив с попадение на Самуил Цонов, който оформи крайното 5:0 в 77-та минута.

Съставите:

Състав на Ботев Пловдив: Даниел Наумов, Никола Илиев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте (76-Ифена Доргу), Константинос Балоянис, Ивайло Видев, Карлос Меоти (71-Самуил Цонов), Едсон Силва (46-Енрике Жоку), Лукас Араужо, Симеон Петров (64-Закария Тиндано) и Чимези Уилямс (64-Педро Игор)

Състав на Черно море: Кристиан Томов, Росен Стефанов, Асен Дончев, Асен Чандъров, Емануил Няголов (62-Николай Златев), Давид Телеш (78-Георги Пасков), Жоао Бандаро (62-Андреас Калкан), Влатко Дробаров, Берк Бейхан (62-Георги Лазаров), Ертан Томбак и Селсо Сидни (78-Кристиан Михайлов)

