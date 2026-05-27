Ботев Пловдив представи новия треньор

Снимка ПФК Ботев Пловдив

"Канарчетата" ще връщат доброто си име с нов наставник.

Ботев Пловдив представи официално Станислав Генчев като старши треньор на представителния отбор. Това ще бъде втори период за Генчев начело на "канарчетата", след като през 2023 г. той работи за кратко на "Колежа".

Специалистът заменя на поста временния наставник Лъчезар Балтанов, който ще остане в неговия щаб. Наставникът заяви, че вече се чувства много по-опитен от предишния си престой на "Колежа" и е уверен в положителните резултати на "канарчетата", пиша Спортал.бг.

"За мен и моя екип е изключително голяма чест да застанем начело на такъв голям отбор като Ботев (Пловдив). Предстои много работа, вече започнахме с Лъчо Балтанов да вършим неща по селекция, лагери и тн. С мен идват Живко Миланов, Йордан Господинов и Дани Иванов. Лъчо Балтанов остава, също и Илиан Геренски, които бяха част от тима досега.", започна Генчев.

"Феновете стояха зад нас, а какви проблеми сме имали предишното ръководство не искам да се връщам. Аз загубих реномето си, че бях 6 мача без победа, но пък спечелих голям опит. Бих казал, че научих много повече, дори и например от периода ми в Крумовград, когато имахме доста добри резултати".

"Очаквам в следващите дни да обявим нови играчи. Задействана е работата, за тези които сме поискали. Когато има подписан договор, веднага ще го разберете. Отборът има изградено ядро и ни трябва само подсилване в определени позиции. Очаквам да привлечем поне трима качествени български футболисти. Събираме се на 10 юни и ще се готвим изцяло в Коматево. Търсим играчи в почти всички линии, но само ако сме сигурни, че ще ни донесе качество. Търсим по-скоро агресивни футболисти, за да можем да урпажняваме преса спрямо противниците".

"Днес съм доста по-опитен от първия ми престой. Ситуацията в клуба е различна. Имаме пълно доверие и съм убеден, че резултатите на отбора ще са добри".

