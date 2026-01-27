Ботев Пловдив преотстъпи двама бразилци на Спартак Варна

Снимки: ФК Спартак

Спартак Варна привлече двама нови футболисти.

Радваме се да обявим, че Талес Жозе да Силва и Тайлсон Пинто Гонкалвес се присъединяват към отбора, преотстъпени от Ботев Пловдив до края на сезона. Това обявиха във фейсбук страницата на "соколите".

Офанзивното крило Талес Жозе да Силва е роден на 28 септември 1998 г. в Бразилия. Позицията му е ляво/дясно крило.

Започва кариерата си в Бразилия, има опит в клубове в Южна Корея и Бахрейн, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Талес е известен със скоростта, дрибъла и усета си за създаване на голови положения, което ще донесе допълнителна опасност в атаката на Спартак Варна, съобщават още от клуба.

Тайлсон Пинто Гонкалвес играе като офанзивен халф и крило. Роден е на 5 март 1999 г. в Бразилия.

Футболистът израства в академията на Santos и е играл както за младежките, така и за първия отбор на клуба. След това има опит в Politehnica Iași (Румъния) и други бразилски клубове, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Той се отличава с креативност, борбеност, отличен дрибъл и скорост, които ще добавят свежест и идеи в офанзивната игра на Спартак, смятат от отбора.

Двамата бразилци ще подсилят атаката на "соколите" в пролетната част на сезона.

