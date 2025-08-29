Ботев победи Черно море във Враца

стоп кадър: Диема Спорт

Отборът на Ботев Враца се поздрави с домакински успех срещу Черно море в мач от 7-мия кръг на efbet Лига.

Възпитаниците на Христо Янев надиграха с минималното 1:0 играчите на Илиан Илиев. Авторът на единственото попадение в срещата бе дело на Владислав Найденов с хубав индивидуален рейд в 49-тата минута. Това бе втори успех в efbet Лига за Христо Янев и компания, предаде Гонг.бг.

След този успех Ботев Враца се изкачи в първата половина на таблицата в efbet Лига, заемайки седмото място, с 10 точки.

След международната пауза врачани ще гостуват на Берое.

Що се отнася до Черно море, тимът на "моряците" допусна първо положение през този сезон. Засега отборът заема четвъртата позиция с 12 пункта, но може да бъде свален оттам още утре, ако Локо Пловдив и Локо София спечелят своите срещи.

След мачовете на националните отбори, Черно море ще бъде домакин на Добруджа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!