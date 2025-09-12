Ботев с поредна загуба, треньорът подаде оставка

кадър: Спортал

Ботев (Пловдив) остана без старши треньор след домакинското поражение от Монтана. "Канарчетата" отстъпиха с 0:1 на новака в елита, а броени минути след последния съдийски сигнал Николай Киров подаде оставка, предаде Спортал.

Монтана спечели с минималното 1:0 срещу Ботев (Пловдив) във втория двубой от 8-ия кръг на Първа лига. Единственият гол в мача бе реализиран от смяната Филип Ежике.

През първата част на стадион "Христо Ботев" домакините бяха по-активни в предни позиции, но първият точен удар бе на сметката на гостите. Даниел Наумов улови удар на Илиас Илиадис.

До края на полувремето Марсио Роза спаси изстрели на Тодор Неделев и Армстронг Окофлекс.

След почивката стражът на Монтана отрази нов удар на Неделев, който след това се удари в гредата, предаде БНР.

В 72-ата минута футболистите на Анатоли Нанков откриха резултата, когато резервата Филип Ежике засече подаване по земя на Калоян Стрински в наказателното поле.

След последния съдийски сигнал обстановката на стадиона ескалира. Ядосани фенове на домакините нахлуха на терена и поискаха обяснение от футболистите и треньорския щаб. Секторите бяха огласени от мощни скандирания „Оставка!“, насочени към ръководството и спортно-техническия щаб на клуба.

Ситуацията наложи сериозна намеса на охраната и полицията, за да бъдат успокоени страстите. Привържениците на Ботев не крият недоволството си от безидейната игра и серията от негативни резултати, които застрашават отбора със сериозна криза още в началото на сезона.

С този успех Монтана се изкачи на 6-ата позиция с 11 точки, докато Ботев остава на последното 16-о място с 4 пункта.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!