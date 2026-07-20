Бой беляза края на финала на Световното по футбол, сътворен от Паредес

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Бой между част от футболистите на Испания и Аржентина беляза финала на световното първенство.

Веднага след края на срещата, която испанците спечелиха с 1:0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в мелето, запечатано на камерите на очевидци, е аржентинският полузащитник Леандро Паредес.

На кадрите се вижда как след последния съдийски сигнал Паредес изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно със съотборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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