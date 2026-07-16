Бой между младежи пред НДК заради момче в женски дрехи

Кадър ИИ, Джемини

Инцидент с агресия между младежи е станал в четвъртък следобед в района на фонтана на Националния дворец на културата (НДК) в София. По първоначална информация група момчета, част от които били с черни маски, са се приближили до друга компания от момичета и момчета. Причина за напрежението според очевидци била външността на един от младежите в групата, който бил облечен с женски дрехи и имал различна сексуална ориентация.

Между двете компании първоначално възникнала словесна престрелка, като били разменени обиди и закани. Малко след това напрежението ескалирало и се стигнало до физическа агресия.

Нападателите ударили момчето, след което избягали от мястото. Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалия, както и дали е подаден сигнал до полицията.

Очаква се органите на реда да изяснят обстоятелствата около случая и да установят участниците в нападението, съобщава News24sofia.eu.

Редактор "Екип на Петел",

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