Бой между родители в "Ринг мол", децата гледат и се учат

Кадър Фб

Социоложката Ружа Райчева публикува скандално видео в профила си в социалната мрежа. На него се виждат родители, които се млатят жестоко в столичния „Ринг мол“.

„Махленски бой на родители пред децата им в „Ринг мол“ в София. А после ни говорят за „локали“. Първо вижда родителите, а после децата. Видео: Александра Драгова.

Това пише социоложката.

На кадрите се вижда как мъж налага жена, държаща кученце. След секунди в разпрата се включва и друга дама, като следват удари и бутане. Мъж с бяла риза се опитва да озапти озверялата къдрокоса дама.

Точно пред тях обаче тъжната картинка е запечатала и малко дете, което е гушнало топка. То плаче неутешимо, а жена все пак се опитва да го успокои.

Не е ясно каква точно е причината за боя между родителите.

Ето и част от коментарите под кадрите:

„УжасТ. Чалга поколението“

„Ми те родителите на ония убитаци локалите са е такива де“

„Страшно е“

„На джебчийки, гастролиращи в мола приличат“

„А причината?“

