Бой между сенатори в Мексико след слухове за US военна намеса срещу наркокартелите

Кадър X

Мексикански сенатори си размениха удари след разгорещен дебат за предполагаеми призиви от дясната опозиция за американска военна намеса срещу наркокартелите в страната, предаде Франс прес.

В сблъсъка участваха председателят на Сената Херардо Фернандес Нороня и десният опозиционен депутат Алехандро Морено. Преди няколко дни двамата си размениха вербални нападки заради обвиненията в наркотрафик, отправени от САЩ срещу венецуелския президент Николас Мадуро, посочва БТА.

Морено подаде жалба срещу Мадуро пред главния прокурор за предполагаемите му връзки с мексиканските картели и намекна, че той е свързан с предполагаеми незаконни дейности на управляващата лява партия. Нороня отхвърли обвиненията.

След вчерашното парламентарно заседание Морено излезе на подиума и разгневен се приближи до председателя, като го обвини, че не му дава думата. Той го бутна няколко пъти и го удари в областта на шията, след което събори на земята мъж, който се опита да ги разтърве.

Дебатът на сенаторите се разгорещи, след като голямото проправителствено мнозинство обвини Институционно-революционната партия (ИРП) и консервативната Партия на националното действие (ПНД), че са поискали военна намеса от САЩ, което двете формации отрекоха.

Левицата обоснова обвиненията си с последното интервю на сенаторката консерватор Лили Телес по американската телевизия "Фокс Нюз", в което тя осъди проникването на картелите в мексиканското правителство.

Преди две седмици американските медии съобщиха, че президентът Доналд Тръмп е наредил на въоръжените сили да провеждат военни действия срещу латиноамериканските картели, които САЩ определят като "терористични организации", припомня АФП.

