Бой на Централния кооперативен пазар в Габрово, има пострадали

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Сигнал за конфликт между група хора, прераснал в сбиване, е подаден снощи около 20:00 часа в Районното управление в Габрово. Инцидентът е станал на територията на Централния кооперативен пазар в града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. Към момента се извършват процесуално-следствени действия и се изясняват всички факти и обстоятелства, свързани със случая.

По първоначални данни има пострадали хора, които са прегледани от медицински екипи. От полицията посочват, че допълнителна информация ще бъде предоставена след приключване на първоначалните действия по разследването, предава БТА.

БТА припомня, че на 6 май тази година в Габрово възникна масово сбиване на публично място в града, при което пострадаха двама души. По данни на полицията тогава единият от пострадалите е бил с рана на ръката, а другият – с фрактура на носа. По случая бяха задържани двама мъже и бе образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Габрово. По-късно прокуратурата привлече като обвиняем 36-годишен мъж за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Сбиването тогава доведе до масови протести в Габрово.

Редактор "Екип на Петел",

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