Бой на летище „Васил Левски", един е в болница, друг - в ареста

снимка „Петел"

Един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа тази тощ на Терминал 1 на летище „Васил Левски“ – София. Това съобщи БТА, позовавайки се на информация от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Около 4:00 ч. тази нощ на Терминал 1 е имало физическа разправа между двама души на 54 години. Двамата са българи. Първо е започнала като словесна разправа, след което единият удря другия зад ухото с бутилка с алкохол.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!