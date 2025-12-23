Бой на паркинга на Технополис

Кадър Технополис

Напрежението около пазаруването на подаръци за Коледа в Бургас ескалира и прерасна във физическа саморазправа. Двама изнервени шофьори се сбиха този следобед на паркинга на магазин "Технополис" в ж.к. "Славейков", след като не успели да се разминат с автомобилите си. Те слезли от колите, като единият ударил другия два пъти с юмрук в лицето, пише Ера Нова.



По това време на паркинга имало много хора, а очевидци се обадили на телефон 112 и на място била изпратена линейка. Наложило се пострадалият да бъде откаран в болница, като в момента е настанен в Шокова зала с отслабен слух. Oчаква се все пак той да бъде изписан преди утрешния празник.



Леко е пострадал и трети мъж, който извадил телефона си и опитал да заснеме боя. Той също е бил ударен, а телефонът му - счупен.

