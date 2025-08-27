Бой на улицата заради поставена скоба в София

Пиксабей

Служители на Центъра за градска мобилност и двама мъже се сбиха днес по обяд в София заради поставена скоба.

Двамата мъже се оказали нарушители, които се опитали да премахнат поставената им скоба, когато на място пристигнала кола със служители на ЦГМ. Те слезли от колата, а спорът бързо прераснал в напрежение и бой, съобщават от "24 часа".

