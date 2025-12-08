Бой в хотел в Сандански, арестувани са мъж и жена

снимка: МВР

Около 03:45 часа на 7 декември 2025 г. в полицията е получен сигнал за физическа саморазправа между група лица в хотел в Сандански, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На място пристигналите полицейски служители установили, че 24-годишен мъж от града е ударил 38-годишен съгражданин, в резултат на което пострадалият получил контузна рана в областта на дясното око.

Със заповед за задържане до 24 часа са задържани 24-годишният мъж и 22-годишна жена от Сандански.

Работата по установяване на всички факти и обстоятелства продължава под надзора на компетентната прокуратура, предаде "Дарик".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!