Бой в турския парламент по време на дебатите за бюджета

Турски депутати си размениха удари по време на разгорещен дебат по проектобюджета за 2026 година на 21 декември, въпреки че в крайна сметка както бюджетът, така и законопроектът за финансовите отчети за 2024 година бяха приети, съобщи „Евронюз“, цитирана от БГНЕС.

Сблъсъкът избухна, след като депутатът от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Мустафа Варанк направи изказвания, насочени срещу председателя на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел, по време на обсъжданията в турския парламент.

След като Варанк отправи остри критики към Йозел във връзка със снимки, направени на гроба на бившия депутат от Тунджели Камер Генч, заместник-председателят на парламентарната група на НРП Гьокхан Гюнайдън отговори от трибуната, обвинявайки ПСР, че умишлено създава напрежение и провокации по време на дебатите по бюджета.

Размяната на реплики бързо ескалира в остри коментари относно наследството на основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк. Последвалите провокации доведоха до физическа конфронтация, при която депутати започнаха да се блъскат, а впоследствие бяха разменени и удари.

Сбиването продължи около 10 минути, като народни представители се бутаха и удряха, докато охраната и други депутати се опитваха да ги разтърват. След обявяване на почивка сблъсъците на моменти бяха подновявани. Въпреки проявеното насилие работата на парламента продължи.

Законопроектът за бюджета за 2026 година беше приет с 320 гласа „за“ срещу 249 „против“, а окончателният финансов отчет за 2024 година - с 316 гласа „за“ срещу 247 „против“.

