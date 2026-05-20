Боядисаха орела на Айтос като трибагреник

кадри: АЙТОСКА МЛАДЕЖКА ТЕЛЕВИЗИЯ - АМТ, фейсбук

Една снимка разбуни духовете в Айтос. Кадър на Айтоската младежка телевизия показа символа на града – величествения орел, който пази града е оцветен в бяло, зелено и червено.

Новата визия веднага привлече внимание. За едни тя носи патриотичен заряд и уважение към националния флаг. За други е посегателство срещу една от емблемите на града. Не е ясно кой е преобразил орела, но със сигурност е някой местен творец, който обаче може да отнесе солена глоба.

Реакцията в социалните мрежи дойде светкавично и показа нещо по-дълбоко от спор за боя и естетика. Айтозлии защитиха не просто паметник, а идентичността на своя град. Изтъкнаха, че това е недопустимо.

"Представяте ли си някой да боядиса паметника на Альошата в Бургас", пишат те. Именно затова промяната предизвика толкова силна реакция.

В десетки коментари се повтарят няколко ключови думи – „кич“, „пошло“, „неестествено“. Хората не отричат българския флаг. Напротив.Но повечето настояват, че националният символ заслужава уважение, а не декоративна демонстрация.

„Знамето си е знаме. Орелът си е орел“, пише Василка Крастева. В едно изречение тя формулира най-масовото настроение под публикацията.

Петя Монева предлага друга идея – вместо боядисване, до монумента да има пилон с националния трибагреник. Според нея така щяла да се подчертае величествеността на птицата, без да се променя автентичният ѝ вид.

Този аргумент се повтаря многократно. За голяма част от хората проблемът не е патриотизмът, а начинът, по който е показан. Коментарите ясно очертават граница между родолюбие и това, което мнозина наричат „псевдопатриотичен кич“.

„Орелът сега прилича на евтин китайски сувенир“, гневи се Дида Димитрова.

„Пълен кич и провинциализъм“, допълва Николай Начев за Флагман.

Някои виждат дори обезличаване на символа. Вместо орел, хората започнаха да виждат „папагал“. Думата се среща десетки пъти и се превърна в най-повтарящата се метафора в спора.

„Орелът е преобразен на папагал, кой се подигра с него“, пише Адем Мехмед.

За поколения айтозлии орелът има собствен образ и характер. Те приемат птицата като завършен символ, който не трябва да бъде променян според моментни идеи и настроения.Орелът не е обикновена статуя. Той е знакът, по който хората разпознават Айтос. Самото име на града идва от гръцката дума „Aetos“ – орел. Птицата присъства в герба, в местните легенди и в общественото съзнание. Тя символизира сила, свобода и устойчивост.

