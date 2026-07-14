Боян Чуков: България удари по масата в ЕС, изненадохме Брюксел

Кадър България он ер

София изненада Брюксел с твърда позиция

България за първи път демонстрира твърдост пред европейските си партньори по време на преговорите за 21-ия пакет от санкции срещу Русия, съобщават от телевизия Bulgaria ON AIR. В ефира на предаването „България сутрин“ на 14 юли 2026 година експертът по международна политика Боян Чуков посочи, че макар магистралната линия на българската външна политика да остава непроменена, София най-после е „ударила с юмрук по масата“. Според него тази позиция, споделяна и от президента Румен Радев, е проява на здравословна защита на националните интереси.

София в съюз с Будапеща и Братислава

Чуков коментира, че България не е сама в резервите си към поредните санкционни мерки на Брюксел. По думите му редица държави членки проявяват подобен прагматизъм, воден от вътрешните си интереси.

„ЕС се съобрази с нашето мнение, но има и други страни като Нидерландия и Унгария, които изказаха резерви към санкциите“, посочи международният анализатор. Той обърна специално внимание на политическата ситуация в Унгария след ерата на Виктор Орбан, подчертавайки, че промяната на лидера не означава промяна в националния егоизъм на страната: „Много се говореше за позицията на Будапеща след падането на Виктор Орбан от власт, но ясно виждаме, че макар да имаме нов премиер – Петер Мадяр, той също защитава националните интереси на Будапеща. Това прави и словашкият Робърт Фицо“.

Корпоративните и банковите зависимости зад Лукойл

В анализа си експертът разсея някои популярни митове около собствеността на нефтената компания Лукойл, чието присъствие у нас винаги е било обект на горещи политически страсти. Според Чуков връзките на компанията с Кремъл често се преувеличават с пропагандна цел.

„Въпреки внушенията, че едва ли не Владимир Путин е собственик на „Лукойл“, основният акционер Вагит Алекперов е много по-близък до Гейдар Алиев от Азербайджан“, обясни гостът, допълвайки, че Алиев всъщност се намира в тежък конфликт с руския президент.

По думите му финансовите нишки на петролния гигант водят далеч на Запад и са защитени от изключително мощни лобита. „Регистрацията на петролната фирма в Швейцария пък е свързана с фамилията Ротшилд и тази банкова група може да намери решение на всяка ситуация, да не забравяме, че френският президент Еманюел Макрон също е тяхна креатура“, отбеляза Чуков.

Беззащитната църква и разоръжената българска армия

Анализаторът не подмина и темата за религиозното и духовното противопоставяне в Европа, като критикува опитите за политическа атака срещу православието през призмата на войната. Той защити българската позиция в подкрепа на православната общност.

„Много се коментираше връзката на руския патриарх с КГБ, но при българската позиция по въпроса не става дума конкретно за Кирил, а за православната църква, при това най-голямата – руската. Ние сме дали вярата и руската църква е рожба на българската. Коя майка не си защитава децата си? Православната църква е много по-беззащитна от Католическата, която в момента завладява територии в Западна Украйна“, заяви той.

По отношение на самите санкции Чуков изтъкна, че те имат двойствен ефект, който рефлектира негативно и върху двете страни: „Руснаците твърдят, че стават по-силни, но санкциите оказват влияние върху живота им. Те обаче създават проблеми и на европейската икономика“.

За финал международният експерт коментира провеждащия се форум в Париж, посветен на засилването на подкрепата за Киев. Той определи събитието като личен бенефис на Еманюел Макрон, когото нарече „архитект на коалицията на желаещите“, но припомни, че френските медии с присмех я наричат „коалиция на съвещаващите се“. Чуков изрази силен скептицизъм относно участието на някои от присъстващите държави: „В тази коалиция отидоха Молдова и Северна Македония, те с какво допринасят в подкрепата си за Украйна?“.

Според него България вече е дала своя максимум, засягайки собствената си отбранителна способност. „Ние малко ли направихме за Киев?! Кой даваше боеприпаси в най-тежкия момент на войната, така че ние помогнахме много. Българската армия е обезоръжена – каквото имахме, го дадохме на Киев“, заключи Боян Чуков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!