Боян Недев доволен от боксьорите на Спартак

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Треньорът и президент на боксовия Спартак Варна Боян Илиев изрази задоволство от представянето на негови двама състезатели на ДЛШ за младежи в гр. Ботевград.

Спартак бе представен от Вячеслав Камбур в кат. до 70 кг., и Дамян Георгиев в кат. до 60 кг., който отпадна на четвъртфинала от опитен боксьор, неколкократен шампион на България.

Ето и коментара на Боян Недев:

“Дълго и изтощително състезание с голяма конкуренция между младежите, което се проведе в 6 дни. Дамян не успя да влезе в медалите, но игра 3 мача, които бяха много важни за неговото технико-тактическо израстване. В първия си двубой на елиминации той победи боксьор, от който има загуба с отказване. Това за него е голям психологически скок и тази победа е по-ценна и от медал. В 3-тия мач на четвъртфинала Дамян показа шампионска психика и лъвско сърце срещу опитния Джан от “Лаута Арми”, смел и настъпателен боксьор, на който често не му се качват на ринга. Загубихме двубоя с 1:4 съдийски гласа.

Дамян е целенасочен, трудолюбив и дисциплиниран боксьор, спазва тренировъчния план и хранителния режим за поддържане на тегловната категория. Когато боксьорът е дисциплиниран и се труди в залата, той се качва на ринга спокоен и уверен, а когато боксьорът е спокоен и уверен в ринга, половината част от двубоя е спечелена!

Слави е един диамант, който предстои все по силно да блести на боксовата сцена. Той изигра 5 срещи, в които се изправи и премина през титуловани национални състезатели. Лесно се работи с момчета, които знаят защо идват в залата и докъде искат да стигнат. Доволен съ,м видях силни и слаби страни, връщаме се в залата и работим. Искам да изразя уважение и признателност към нашите приятели и партньори, без които няма да може да развиваме боксовите таланти на “Спартак” Варна.

БЛАГОДАРЯ ВИ”

Редактор "Екип на Петел",

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