Бойко Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!

Това написа Бойко Борисов преди малко във връзка с дерогацията от САЩ за Лукойл.

