Бойко Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

14.11.2025 / 22:14 1

Кадър Фб

Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!

Това написа Бойко Борисов преди малко във връзка с дерогацията от САЩ за Лукойл.

 

 

kjk (преди 10 минути)
Рейтинг: 153784 | Одобрение: 17034
Ако до април Хаяско приключи  войната, всички санкции се обезсмислят!!!;)Намусен:errm:

