Бойко Борисов: Искам партия ГЕРБ да изглежда „другояче“

Депутатите излизат, за да им хванат две изречения, да ги качат в TikTok и да им кажат: „Радостин Василев разби „Възраждане“! След това излиза „Възраждане“ и казва същото за тях, а после ПП–ДБ, „ДПС–„Ново начало“ - дърпат се и това е политиката, това е новината. Те дори не се бият като хората, те са точно като футболистите от А група. Това заяви на брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно словесните престрелки в петък между депутатите в Народното събрание, които почти стигнаха до физическа саморазправа.

И допълни, че иска партия ГЕРБ да изглежда „другояче“. „Затова искам ГЕРБ да мине на друго ниво, за да сме нужни на обществото - Росен е прав, че другите не го правят“, коментира Борисов, допълва Нова тв.

„БСП и ИТН нямат решение, защото предварително са говорили много, а в политиката трябва да си мериш приказките “, посочи лидерът на ГЕРБ.

