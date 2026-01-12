реклама

Бойко Борисов: Контрабандистите сега квичат и потриват ръце и викат "дано дойде Радев или Асен Василев"

12.01.2026 / 13:25 2

кадър: Фейсбук

"От времето, което Асен Василев не е едноличен господар на митниците и на данъчните служби, по-малко от една година над 14 млрд. лева и повече са влезли в държавната хазна. Можете ли да си представите колко контрабандисти квичат сега и изпотриват ръце и викат "дано дойде Радев, Асен Василев или някой от тях". Това заяви Бойко Борисов по време на пресконференцията си по-рано днес.

Колко данъчни ДДС-ри се молят и палят свещи в църквите, които построихме, да ни няма, за да може пак да мамят. Много голяма част от тях финансираха протестите. Те го знаят, и колегите от ПП-ДБ, и другите.”, допълни Борисов.

kjk (преди 13 минути)
Рейтинг: 171114 | Одобрение: 18574
 През краткия период, в който не бяхте на власт, заплати и пенсии веднага тръгнаха нагоре.Намусен;)Усмивка Вие твърдяхте, че това ставало със заеми.;):dizzy::errm: Кратка справка показва, че такива заеми няма, нито е правен такъв модел.Намусен:errm:Ангелче Когато пак дойдохте на власт и веднага замразихте доходите, уж имало финансова дупка - а тя изчезна мистериозно и зейна преди месец, на изпроводяк. ШокиранГнявБолест А на финала видяхме, че заемите ги теглите вие и защото не стигат, опитвате да вдигнете данъци и такси?!?БолестГнявНамусен
kris (преди 36 минути)
Рейтинг: 558759 | Одобрение: 105954
Крадец номер едно в Булгаристан крещи : Дръжте крадеца ! Алоууу, я слез на земята и си мери приказките бе, нещастник....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

