Бойко Борисов: Контрабандистите сега квичат и потриват ръце и викат "дано дойде Радев или Асен Василев"

"От времето, което Асен Василев не е едноличен господар на митниците и на данъчните служби, по-малко от една година над 14 млрд. лева и повече са влезли в държавната хазна. Можете ли да си представите колко контрабандисти квичат сега и изпотриват ръце и викат "дано дойде Радев, Асен Василев или някой от тях". Това заяви Бойко Борисов по време на пресконференцията си по-рано днес.

Колко данъчни ДДС-ри се молят и палят свещи в църквите, които построихме, да ни няма, за да може пак да мамят. Много голяма част от тях финансираха протестите. Те го знаят, и колегите от ПП-ДБ, и другите.”, допълни Борисов.

