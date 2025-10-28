Бойко Борисов: Мили мои, нека си вярваме повече, нека сме единни

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

България и "Райнметал" официално сключиха договор за начало на съвместна работа.

Знаете колко трудно е да дойдат хора, да заявят колко е важно доверието, защото те инвестират своите милиарди у нас. Мога да кажа, че дори и в критика, дори и в противоборство ГЕРБ винаги е стигал до правилните решения. И в последните 10-15 години имаме Шенген, имаме Еврозона, оправили сме си критериите. Когато една държава е в еврозоната инвеститорите гледат на нас по друг начин.

Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов минути след като в Министерски съвет бе разписан договора ни с Германия за построяването на завод за барут.

Още един завод ще направим за средните калибри. Но за това по-нататък. Когато бяхме на стадиона в Дортмунд, там футбола и публиката в ложите не е като нашите да викат съдията какъв е. Там дойде едрия бизнес в ложите, дойдоха министри. Аз тогава казах, че не мога да остана на мача, че ще го гледам в хотела, защото ще ме обвинят, че ходя по стадионите. Тогава немските ни приятели не ме разбраха, коментира той.

Затова мили мои, нека и ние да си вярваме повече. Доверието е важно. Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем днес този договор. Нямаше да подпишем и за следващия живот. Нека българите бъдем по единни. Дори президентът Радев се изказа положително за тази сделка. И когато всички сме заедно, когато гледаме в правилната посока към Европа, то колегите от Западна Европа, САЩ идват. Ние сме за евроинтеграцията, подкрепяме Украйна. Моля ви, друг път като ходя на мач, не пишете, че ходяу по стадионите, пък не върша работа, коментира Борисов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!