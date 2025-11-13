Бойко Борисов: Мога да гарантирам на българите, че ще получим дерогация
Снимка: Булфото
Миналият петък се взе решението и можеше президентът да го върне веднага. С една седмица се намали времето ни за реакция. Ветото върху закона за особения управител на "Лукойл" ще бъде преодоляно. Мога да гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. България е много надежден партньор на САЩ и ОФАК ни приветстваха. Убеден съм, че ще получим дерогация. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, пише novini.bg.
На въпрос дали с Делян Пеевски се опитват да продадат "Лукойл", той категорично отговори: Не!
Що се отнася до бюджета и това, че няма да има Тристранка за пръв път, Борисов отговори: "С 56 депутати няма как да си налагам волята. При мен, когато бях премиер, винаги имаше Тристранка. Не мога да ги принудя сега да има такава."
Очаквайте подробности!
