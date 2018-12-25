Бойко Борисов: Нека бъдем по-добри и смирени

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Честита Коледа!

Това написа на личната си страница във Фейсбук премиерът Бойко Борисов по повод Рождество Христово, предаде новини.бг.

Ето какво още пожела той:

"Бъдете здрави, обичани и щастливи. Пожелавам мир, любов и благоденствие. Нека бъдем по-добри и смирени".

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