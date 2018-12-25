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Бойко Борисов: Нека бъдем по-добри и смирени

25.12.2018 / 11:30 8

Снимка Булфото

Честита Коледа!

Това написа на личната си страница във Фейсбук премиерът Бойко Борисов по повод Рождество Христово, предаде новини.бг. 

Ето какво още пожела той:

"Бъдете здрави, обичани и щастливи. Пожелавам мир, любов и благоденствие. Нека бъдем по-добри и смирени".

 

 

 

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Коментари
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Браво Борисов! Това е Лидер и Политик! (преди 1 минута)
Рейтинг: 0 | Одобрение: 0
  Честита Коледа! Бъдете здрави, обичани и щастливи. Пожелавам мир, любов и благоденствие. Нека бъдем по-добри и смирени ! Дори и на хейтърите с кафяви чорапогащници желая да им се върне двойно това,което хейтват Усмивка
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М.Д (преди 4 минути)
Рейтинг: 0 | Одобрение: 0
благодаря Бойко и на теб и цялото ти семейство и нека злобарите да намалеят през тази година 4е не е на хубаво сами ще се изядем ина4е
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кгб (преди 11 минути)
Рейтинг: 0 | Одобрение: 0
смирените ги стрижем до кокъл ББ ЦЦ  ОБЕЩАНО 
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12321 (преди 11 минути)
Рейтинг: 0 | Одобрение: 0
n eXu s, що не вземете с главоча да се опънете? Коледно...
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n eXu s (преди 14 минути)
Рейтинг: 8002 | Одобрение: -2658
Любов, мир, смиреност? Само като се погледне по форумите каква завист се бълва.......всеки гледа в чуждата паничка, вместо да погледне как да си оправи собствената воняща мизерия......
http://www.kengamagjike.com/
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha.
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Нептун (преди 32 минути)
Рейтинг: 0 | Одобрение: 0
Изтрепа ми всичката риба!!
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chirak (преди 37 минути)
Рейтинг: 7501 | Одобрение: 2916
Тази физиономия не ми прилича на добра и смирена.
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2
главоч (преди 39 минути)
Рейтинг: 0 | Одобрение: 0
БРАВО БОЙКО!!!
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Боко Мазника от БРЕГ (преди 59 минути)
Рейтинг: 0 | Одобрение: 0
Смешникът Борисов е с поведение на тотално объркан човек, на човек в паника, който се чуди на кого да прехвърли вината, както впрочем обикновено го прави!!! Смешникът Борисов за тези 10 /десет/ години винаги е стоварвал вината върху друг, от болната на здравата глава!!! Десет години под носа му са работили паралелни структури, ако това твърдение, което той казва,  е вярно!!! Това е просто поразяваща новина!!! Такова беше и цялото му управление!!! В някакъв паралелен свят живее този човек???  „Оставка, Оставка, Оставка, Оставка, Оставка, Оставка“ !!!
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