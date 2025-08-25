Бойко Борисов: Това е най-дефицитната стока в момента

кадър Фейсбук/Бойко Борисов

редактор Веселин Златков

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи във Фейсбук, че е постигнал съгласие съгласие с главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, с когото се срещна по-рано днес в централата на компанията в Дюселдорф, за строежа на два военни завода у нас. Единият е за барут, а другият за снаряди по стандартите на НАТО.

„Заводът за барут ще е колкото два германски завода, ще е най-големият в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента”, коментира във видео Борисов.

Той каза също, че се работи и по трети нов военен завод в България, който ще е за производство на дронове. „Може с „Локхийд Мартин”, може и с турската държава, с „Байрактар”, да направим съвместни производства, по тези теми работим в момента, затова давам малка информация”, каза лидерът на ГЕРБ.

