Бойко Борисов: Това е най-дефицитната стока в момента

25.08.2025 / 16:14 2

кадър Фейсбук/Бойко Борисов

редактор Веселин Златков

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи във Фейсбук, че е постигнал съгласие съгласие с главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, с когото се срещна по-рано днес в централата на компанията в Дюселдорф, за строежа на два военни завода у нас. Единият е за барут, а другият за снаряди по стандартите на НАТО.

„Заводът за барут ще е колкото два германски завода, ще е най-големият в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента”, коментира във видео Борисов.

Той каза също, че се работи и по трети нов военен завод в България, който ще е за производство на дронове. „Може с „Локхийд Мартин”, може и с турската държава, с „Байрактар”, да направим съвместни производства, по тези теми работим в момента, затова давам малка информация”, каза лидерът на ГЕРБ.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Off Road (преди 41 минути)
Рейтинг: 43360 | Одобрение: 10040
Тъжно е това, нали?
3
0
kris (преди 56 минути)
Рейтинг: 498321 | Одобрение: 91311
Мишокът пак надуши сиренцето.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

