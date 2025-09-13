Бойко Борисов: В ГЕРБ аз съм началникът - това е ясно

снимка: Бойко Борисов,фейсбук

В ГЕРБ аз съм началникът - това е ясно. Когато говорим с правителството, то си има премиер Желязков и той си е негов началник. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда регионална академия на Младежката организация на партията, предаде DarikNews

По думите му темелите на управлението на една държава са местната власт. „Казват, че водата се краде - тя не се краде. На практика, изтичайки, водата я няма“, коментира Борисов темата с безводието в страната.

