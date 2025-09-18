Бойко Борисов дойде в парламента: През покрива влязох

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

През покрива влязох, това каза на репортерите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се появи в Народното събрание, подложено на блокада от ПП. Той веднага допълни, че въпросът откъде е влязъл е несериозен. Борисов обаче влезе и в подробности защо се движи с автомобил и обясни, че го болят коленете.

„Идвам от дома си, 40 км - пеша ли да вървя? От моя роден дом, в който всичко с двете си ръце съм направил. Само ме беше страх да го измажа, но го боядисах сам”, коментира пред медиите лидерът на ГЕРБ.

Той каза, че за разлика от тези, които го критикуват, не ходи след работа по улиците, защото има деца и внуци, които го чакат вкъщи да вечерят заедно. „На ресторант не съм ходил от години”, добави Бойко Борисов.

