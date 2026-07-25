Бойко Борисов е обсъдил с ръководството на ГЕРБ-Шумен състоянието на общинските структури и предстоящите задачи

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е обсъдил на работна среща с ръководството на ГЕРБ-Шумен състоянието на общинските структури, организационната работа по места и предстоящите задачи, посочва БТА. „Разговаряхме за обновяването на структурите и за това как да продължим да развиваме местните организации, които са в основата на доверието към ГЕРБ", съобщи Борисов в пост във фейсбук.

„Срещата се проведе в „Двора на кирилицата“ в Плиска – уникален културно-исторически комплекс, създаден от нашия приятел Карен Алексанян. Това е първото в света място, посветено на популяризирането на българската азбука по неповторим начин. Винаги съм вярвал, че съхраняването на историята е начин да запазим и своята национална идентичност", написа лидерът на ГЕРБ.

„По време на управлението на ГЕРБ осигурихме средства за подобряване на инфраструктурата и пътната мрежа в района на Плиска, за да бъде улеснен достъпът на туристите до „Двора на кирилицата“ и Голямата базилика. Инвестициите в културно-историческото наследство са инвестиции в бъдещето на България – те съхраняват паметта ни и създават възможности за развитие на туризма и местната икономика", посочва той.

В поста си Борисов отбелязва, че „Дворът на кирилицата“ е място с потенциал да привлича посетители от цял свят и да популяризира българската история, писменост и духовност. „Кирилицата е една от най-големите гордости на нашия народ. Затова смятам, че този комплекс трябва да бъде неразделна част от туристическите и образователните програми както за българските ученици, така и за чуждестранните гости, които посещават България. Това е място, което всеки българин трябва да види поне веднъж", пише още той.

Редактор "Екип на Петел",

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