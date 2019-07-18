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Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до министър-председателя на Япония

18.07.2019 / 21:05 0

Министър-председателят Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до японския премиер Шиндзо Абе по повод опустошителния пожар в анимационното студио в Киото, причинил многобройни човешки жертви, съобщава "Канал 3".


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Премиерът Борисов изразява съболезнования към семействата и близките на загиналите и пожелания за бързо възстановяване на пострадалите.
 
"Уверявам Ви в съпричастността ни към мъката и страданието на засегнатите от трагедията в този труден момент", отбелязва още българският министър-председател в съболезнователната телеграма до японския премиер Шиндзо Абе.

 

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