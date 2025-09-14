Бойко Борисов на журналистически въпрос: „Това са глупости!“

кадър: Бойко Борисов, фейсбук

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов присъства на откриването на последния участък от магистрала "Европа".

„Това са глупости!“. Така реагира лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на журналистически въпрос дали трябва да има оставки в МВР след случая с бития полицейски шеф в Русе. Според него вътрешният министър би се изказал емоционално за всеки гражданин, който получи подобни травми на тези на комисар Николай Кожухаров.

„Нима няма да се изкажете, ако е ваш колега? Ще се изкажете! Не се хващайте за думите. Избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. Има технологичен период. И понеже кметът се изказа, областният се изказа, и ако те не се бяха изказали… Човекът бере душа там, загубил литър и половина кръв, те какво да кажат – битият е виновен. Трябваше още няколко часа хладнокръвие, за да излязат записите и да се приключи“, коментира Борисов, предава Бтв.

Според него реакцията на премиера Росен Желязков е била адекватна. Относно опозицията и критиките от тяхна страна, Бойко Борисов каза:

„Техният план е да разрушат, без план какво да се гради. На протест отидат и се сбият по между си. На сватба или кръщене да отидат – ще се сбият. Не могат да изкарат заедно. Какво правителство ще съградят?“.

