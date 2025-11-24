Бойко Борисов направи коментар за Китай

Кадър Фб

Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Facebook.

България е втората държава в света, която признава Китайската народна република през 1949 г. Миналата година отбелязахме 75 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която подчертава устойчивостта на нашето партньорство, добави Борисов.

Днес все повече млади хора от Китай избират България, за да получат своето образование и да развиват бизнес, както и български студенти и специалисти намират възможности в Китай. Този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще, посочи лидерът на ГЕРБ на среща със Сяо Дзие, заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай и пред водената от него делегация.

Бойко Борисов подчерта, че ще продължи засиленото взаимодействие с Общокитайското събрание на народните представители, което има значима роля като върховен законодателен орган и ключово място в политическата система на Китай.

Особено ценим активния парламентарен обмен през последните години, включително посещенията на няколко китайски делегации у нас. Страната е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, написа още Борисов.

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров и председателят на парламента Рая Назарян също се срещнаха със Сяо Дзие. Водената от него делегация е на посещение в България по покана на Народното събрание, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!