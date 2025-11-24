реклама

Бойко Борисов направи коментар за Китай

24.11.2025 / 13:40 5

Кадър Фб

Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Facebook.

България е втората държава в света, която признава Китайската народна република през 1949 г. Миналата година отбелязахме 75 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която подчертава устойчивостта на нашето партньорство, добави Борисов.

Днес все повече млади хора от Китай избират България, за да получат своето образование и да развиват бизнес, както и български студенти и специалисти намират възможности в Китай. Този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще, посочи лидерът на ГЕРБ на среща със Сяо Дзие, заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай и пред водената от него делегация.

Бойко Борисов подчерта, че ще продължи засиленото взаимодействие с Общокитайското събрание на народните представители, което има значима роля като върховен законодателен орган и ключово място в политическата система на Китай. 

Особено ценим активния парламентарен обмен през последните години, включително посещенията на няколко китайски делегации у нас. Страната е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, написа още Борисов.

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров и председателят на парламента Рая Назарян също се срещнаха със Сяо Дзие. Водената от него делегация е на посещение в България по покана на Народното събрание, предаде БТА.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 16 минути)
Рейтинг: 156246 | Одобрение: 17256
https://youtube.com/shorts/WvcHtaTaWoQ?si=DS0iydim1sjO0QeE
0
0
MrBean (преди 35 минути)
Рейтинг: 199494 | Одобрение: -1666
Благодаря ви,още се смея,свежари сте! А що се отнася до Винету-ту-тууу, явно е получил пари за да работи за "Пътя на коприната" или по -скоро "Копринения пояс"/от руски/. Ама китайчетата знаят наверно,че тоя се върти като фурнаджийска лопата,а пари не връща!
0
0
kris (преди 54 минути)
Рейтинг: 536769 | Одобрение: 100274
На Бойчо му обяснили новата китайска военна тактика : Нападали на малки бойни групи от по милион, милион и нещо....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 156246 | Одобрение: 17256
Винету-ту,чел една книжка през живота си и тя била за оцветяване!!!;)УхиленНамусен Като видял китайските йероглифи, питал какви са тез татуировки!!!Ухилен:devil::woot:
0
1
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 536769 | Одобрение: 100274
Бойчо не е чел книги завалията и сигурно не знае, че китайците построили Великата Китайска Стена заради нападенията на прабългарите, които опустошавали северните им провинции и след като минели от там се раждали по-умни китайчета с по-малко дръпнати оченца....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама