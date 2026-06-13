Бойко Борисов празнува рожден ден днес

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Днес рожден ден има Бойко Борисов, бивш министър-председател на България, лидер на партия ГЕРБ.



Бойко Методиев Борисов е български политик, основател и лидер на партия ГЕРБ от 2006 г.

Той е 50-ият премиер на България и ръководи съответно 90-о и 94-то правителство на България.

Борисов има редица медали и отличия като главен секретар на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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