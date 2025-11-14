Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за шест месеца

Снимка: Булфото

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация заради американските санкции срещу "Лукойл", информира БТА.

Надявам се още днес ние да получим дерогация, каквато е в Германия – за 6 месеца, така че спокойно да можем да свършим всички неща, заяви той пред медиите в парламента.

След Съвета за сигурност днес премиерът ще каже кой е особеният управител в "Лукойл", ще бъде едно лице, поясни Борисов. На въпрос дали това е Петко Николов, Борисов отговори отрицателно. По думите му, бъдещият особен управител е съгласуван с лидера на ГЕРБ, работа на премиера е да го съгласува и с останалите коалиционни партньори.

Борисов не знае дали това е станало с лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски. Той каза, че предложеният особен управител има достатъчно опит, какъвто е необходим. По думите му, не е свързан с "Инсаойл", нито с Пеевски.

Нека да назначат особен управител, виждате колко са динамични събитията в света, вече се появяват трилионни фондове в САЩ, които са готови да купят цялата компания, целия ѝ бизнес, отговори Борисов на въпрос дали е възможно "Лукойл" у нас да бъде закупена през Българския енергиен холдинг.

