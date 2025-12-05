Бойко Борисов в TikTok: Изцяло нов бюджет до Нова година

стопкадър: Тикток, Герб

„Изцяло нов бюджет до Нова година“. Това написа към видео в TikTok лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Най-важните неща в бюджета, които защитава ГЕРБ – отпадането на данък „дивидент“, осигуровките, СУПТО и развързване на работните заплати. В социалната сфера - 10% увеличение за всички българи, както и пенсиите, както и майчинските и всички останали договорености, които се надявам днес Тристранката да одобри синдикати, бизнес и правителство и следващия понеделник-вторник да бъдат внесени в бюджета“, казва Борисов в клипа.

Малко по-късно министърът на финансите Теменужка Петкова обяви, че правителството се е разбрало със синдикатите и работодателите за параметрите на Бюджет 2026, предаде бТВ.

Петкова отбеляза, че основните акценти, са:

отпадане на мярката за увеличаване на данък дивидент,

отпада изискването за СУПТО,

отпада увеличаването на осигурителната вноска,

максималният осигурителен доход остава на ниво от 2300 евро

заплатите в сектор сигурност и отбрана се отвързват от средната заплата

увеличение на възнагражденията на всички заети в обществения сектор с 10%

За сметка на намалените приходи с 450 млн. евро се намалява капиталовата програма. Разходите са в 40,1% от БВП на страната, каза още финансовият министър.

Вече е ясно, че правителството ще внесе в понеделник коригирания проектобюджет в Народното събрание и вероятно мнозинството ще направи опит да го приеме до Нова година.

Първият вариант на Бюджет 2026 беше внесен в народното събрание, без да мине през Националния съвет за тристранно сътрудничество заради бойкот на заседанията от страна на бизнеса. Проектът набързо мина през ресорните комисии и пленарната зала на първо четене.

След протест на 26 ноември в Триъгълника на властта управляващите решиха да преработят финансовата рамка с допълнителен доклад за второ четене, но след масовия протест от 1 декември проектобюджетът беше оттеглен с решение на Народното събрание и процедурата започна отначало.

