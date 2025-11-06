Бойко Борисов вкара 7 гола в един мач

Булфото

Отборът му победи с 12:3

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изигра силен мач за ветераните на Витоша Бистрица. 66-годишният нападател се отчете с цели 7 гола за 12:3 срещу Житен.

Срещата беше от столичното първенство, а Борисов и компания с лекота надиграха противника.

Навършилият 48 години преди два дни бивш национал на България Христо Йовов вкара 2 гола, а по един добавиха Георги Пеев и близнаците Йордан и Веселин Миневи, които също са сред класните футболисти в родната "А" група от близкото минало.

Борисов и Витоша станаха първенец на столичното първенство и продължават битката за републиканската титла.

Припомняме, че "тигрите" от Бистрица се паднаха срещу Левски вчера при тегленето на жребия за 1/8-финалите за Купата на България. Първият отбор на Витоша e на третото място в Югозападната Трета лига, предава Блиц Спорт.

