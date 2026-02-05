Бойко Найденов: Има три трупа, трябва да се изясни извършителя, а после да се говори дали са добри хора

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Бившият началник на Националната следствена служба се възмути от изказванията на разследващите случая край Петрохан и на Борислав Сарафов. Той заяви, че те изместват фокуса на случая.

„Имаме три трупа, важно е да се открие убиеца, а после да се говори дали това са лоши или добри хора”, заяви той по Нова нюз. Според Найденов неясния статут на Сарафов, за когото се води спор дали все още е изпълняващ функциите на главен прокурор, е причината той да говори за случая по този начин.

Едва ли тримата са се самоубили, коментира Найденов. „Трябва да се намери извършителя, той е сред нас, укрива се”, допълни той.

Бившият шеф на НСС каза също, че едва когато има присъда, може да се казва дали жертвите от хижата са били престъпници. След като се изясни извършителят, едва тогава трябва да се изнасят причините за престъплението, допълни той.

