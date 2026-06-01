Бойко Найденов: Завръщането на Невзоров предизвиква повече въпроси, отколкото дава отговори

Снимка: Булфото

Завръщането на Олег Невзоров предизвика повече въпроси, отколкото да даде отговори в публичното пространство.

Въпросът не се поражда сега, породи се още когато за това лице беше издадена заповед да бъде изгонен от страната и след това изненадващо беше отменена. Тогава прокуратурата водеше друго разследване, какво се е случвало във Варна в този момент - трябва максимално бързо да се даде отговор.

Да се разчита че прокуратура ще го направи - не съм голям оптимист, защото нещата не са лицеприятни и за ръководството на ДАНС, и за прокурорите, които са работили и по единия, и по други случай. Това заяви бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов в студиото на "Денят ON AIR".

Завръщането на Олег Невзоров предизвика повече въпроси, отколкото да даде отговори в публичното пространство

Въпросът не се поражда сега, породи се още когато за това лице беше издадена заповед да бъде изгонен от страната и след това изненадващо беше отменена. Тогава прокуратурата водеше друго разследване, какво се е случвало във Варна в този момент - трябва максимално бързо да се даде отговор.

Да се разчита че прокуратура ще го направи - не съм голям оптимист, защото нещата не са лицеприятни и за ръководството на ДАНС, и за прокурорите, които са работили и по единия, и по други случай. Това заяви бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му посланикът на Украйна е чиновник, пратен от друга държава, и ако шефът на ДАНС се е съобразил с телефонно обаждане, това "абсурд на абсурда, престъпление, което трябва да се проверява много внимателно".

"ДАНС по свое усмотрение отменя заповедта, в случая става въпрос за страшно много пари, силни политически влияния на местно и на национално ниво. Това ме кара да бъда неголям оптимист, че ще се разплете тази история в близко време", коментира Найденов.

Той изрази мнението си, че само със смяната на ръководството на една служба не може да се гарантира промяна в начина на действие - на нивата надолу са същите хора, които са взимали решенията. "Промените в работата стават с по-дълбоко рязане и сериозно разследване какво се е случвало преди това. Ако основанието е обаждане на чужд посланик - този човек е за съд. Няма значение кой посланик ти се е обадил и какво ти е казал, ти си длъжен да спазваш закона на страната - да пазиш националната сигурност", каза бившият шев на НСлС. Очакванията му са Олег Невзоров да разкрие много интересни факти. На него обвинение не може да се повдигне, защото евентуално е извършил само административно нарушение. "Престъпление е извършил някой, който си е затворил очите и е допуснал това. Ако тръгнете да си остъклявате балкона, след 4 дни ще дойдат да го спрат и ще ви наложат глоба и ще минете целия административен ред за узаконяване. В случая цял град изниква и всички си мълчат. Това е абсурд, това означава, че някой има дълбоко затворени очи", заяви Найденов и добави, че случаят може да се разплете, ако се проследи пътят на парите. Предстои тази седмица депутатите финално да гласуват промените в Закона за съдебната власт, през септември да имаме нов главен прокурор.

"Нека не очакваме, че с магическа пръчка като сменим ВСС и всичко ще се промени в републиката. Същите тези съдии и прокурори ще са на място, служителите на ДАНС, които са знаели какво се случва и са се смяли с глас, когато техният ръководител единия ден пише заповедта и на другия ден я отменя. И най-прекрасният закон зависи от тези, които го изпълняват", обобщи Бойко Найденов.

Редактор "Екип на Петел",

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