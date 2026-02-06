Бойко Найденов за тройното убийство: Извършителят е вътрешен човек или повече от едно лице

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Бившият директор на Националната следствена служба изрази мнение на случващото се след тройното убийство край хижа „Петрохан“.

От гледна точка на разследването има тревога, тъй като са налице три трупа, трима души са лишени от живот насилствено. Освен това още три лица са в неизвестност вече почти седмица, тоест място за отслабване на тревогата няма, започна Бойко Найденов.

Дори в момента трябва всички сили и средства да се насочат именно към намирането на тези три лица, които са в неизвестност, по две причини. Първата, трябва да се установи дали не са пострадали и те, тъй като и това е вариант. Да не говорим, че едното дете е 15-годишно. И второто, да се види какво всъщност се е случвало там, тъй като най-вероятно те са свидетели непосредствени на това, което се е случило, добави той.

Честно казано, не ми се вярва един човек да убие трима души, които пък в същото време са се снимали и те са с униформи. Или е някакъв много вътрешен човек, който по някакъв начин ги е поставил в условия на невъзможност да се съпротивляват или са повече от едно лице извършителите, заяви в „Още от деня“ Найденов.

