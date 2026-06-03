Бойко Рашков: Олег Невзоров е в Турция
03.06.2026 / 11:08 0
Булфото
По моя информация Олег Невзоров е в Турция. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ПГ на "Продължаваме промяната" Бойко Рашков в кулоарите на парламента, предаде "Фокус".
Очаквайте подробности!
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