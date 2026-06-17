Бойко Рашков: Прокуратурата крие истината за ДАНС

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Скандалът около строителството в местността „Баба Алино“ ескалира в тежък политически сблъсък, след като депутатът от „Продължаваме промяната“ Бойко Рашков отправи директни обвинения срещу прокуратурата и ДАНС.

В ефира на Bulgaria ON AIR тази вечер, 17 юни 2026 година, той заяви, че държавното обвинение умишлено прикрива престъпления, и обяви, че парламентарната група ще настоява за отстраняването на временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Деньо Денев. Според Рашков националната служба за сигурност крие ключови документи от народните представители, за да замаскира свои гафове и да осигури таен свидетел по дело срещу кмета на Варна.

Бойко Рашков припомни хронологията от изминалата седмица, когато парламентарната комисия взе единодушно решение да изиска официален документ от ДАНС, изпратен до председателя на Народното събрание доц. Наталия Киселова. Депутатите настояваха да се запознаят и с цялата документация, свързана с дейността на фирмата КУБ, ръководена от украинския гражданин Олег Невзоров. Вместо това обаче народните представители са получили силно орязана информация.

„Днес не разполагахме с всички документи. Вероятно за да не видим какви глупости са правени там. Изпратени са няколко странички с информация, която аз знам от публични личности. Тя съдържа недопустими противоречия за служба като ДАНС“, коментира народният представител.

Рашков изтъкна, че има сериозни разминавания между материалите, предоставени на доц. Киселова, и тези, изпратени до самата комисия. Той настоя утре депутатите изрично да бъдат снабдени с оригиналното писмо, за да проверят дали председателят на парламента е бил информиран адекватно. По думите му, ако в ДАНС са съществували данни за извършени престъпления, действия по разследване е трябвало да започнат незабавно, а не да се прикриват.

Казусът „Баба Алино“ включва установени факти за незаконна сеч, за които има съставени актове и глоби, превалутирани изцяло в евро съгласно действащото законодателство. Въпреки това прокуратурата едва сега започва проверки по удостоверенията за търпимост на постройките, което събуди острото недоволство на бившия вътрешен министър. Той директно критикува държавното обвинение в разпъване на чадър.

„Защо прокуратурата е бездействала 3 години по тези дела? Може ли елементарни престъпления да се разследват по 3 години?! Прокуратурата участва в тази омерта - „няма никой виновен“, „няма кой да бъде изправен пред съд“. До момента нямаме нито едно приключило разследване“, категоричен бе Рашков.

Депутатът разкри още, че представители на политическа партия „Възраждане“ са сигнализирали главния прокурор Борислав Сарафов по случая още през септември. Вместо реални действия, Сарафов просто е препратил материалите към ДАНС, откъдето върнали формален отговор за образувано досъдебно производство. Според Рашков това затишие има конкретна и смущаваща цел — да се притисне Невзоров, за да бъде осигурен като защитен свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, пише dunavmost.com.

Сериозен правен и политически абсурд лъсна и около статута на самия украински бизнесмен. ДАНС първоначално издава заповед за експулсирането на Невзоров от страната, но само две седмици по-късно временно изпълняващият длъжността председател на агенцията Деньо Денев отменя решението. Рашков настоя, че Денев трябва да даде обяснения пред разследващите в качеството си на обвиняем, за да стане ясно кое е наложило този обратен завой.

„Ако така продължава, ние трябва да поискаме оставката на този и.ф. председател на ДАНС“, даде заявка Рашков и насочи критиките си към върха на изпълнителната власт: „Премиерът Радев, както го е назначил този човек, без да го проучи, така и трябва да си отиде, защото разбрахме какъв капацитет има. Няма да си губим времето някой да благоволи да изпрати материали, които представляват изключително важен въпрос“.

В заключение народният представител допусна, че фирмата на Невзоров действително може да е развивала схеми за пране на пари, от които са пострадали стотици украински граждани, закупили жилища в местността „Баба Алино“. Рашков обаче бе категоричен, че кметът Благомир Коцев няма никакви отношения и срещи с украинеца, а мерките срещу незаконното строителство в района са предприети много преди Коцев да встъпи в длъжност. Депутатът изрази възмущение, че ДАНС отказва информация на парламента, но я захранва към медиите, обобщавайки, че „прекалено много станаха Невзоровците в нашата страна“.

Редактор "Екип на Петел",

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